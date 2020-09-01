Олег Газманов поделился архивными снимками с дочкой-первоклассницей

Певец Олег Газманов в Instagram поделился архивными снимками, на которых можно увидеть, как его дочь Марианна пошла в первый класс. В этом году девушка, надо отметить, перешла уже в одиннадцатый класс. На кадрах можно увидеть не только Марианну, но и всю семью певца. Его жену Марину, сыновей Родиона и Филиппа.

«Вот и закончилось лето. Сегодня провожаем дочку в школу. Она с сожалением говорит: «Ну вот, праздник закончился, опять в школу». Мы ей: «Рыжик! Ты потом поймешь, что школьные годы — это лучшие годы жизни». Она в ужасе: «Что? Дальше еще хуже будет?» Нашел фото 1.09.2010 года и свою песню «Детство мое». С Днем знаний!» Олег Газманов

«Поздравляем. Желаем ей успехов в учебе», «Потом в университете ей будет весело. От сессии до сессии», «Олег, удачи твой дочке и всей вашей семье», — отметили пользователи.

Напомним, что дочка Марианна в семье звезды появилась на свет в декабре 2003 года. Вскоре после рождения ребенка он посвятил ей песню «Доча», которая вмиг стала популярной на всю страну.