Вместо Меган ворвется в Голливуд?: принцу Гарри пророчат успех в киноиндустрии

У герцога Сассекского уже есть опыт работы с документальными фильмами.

Принц Гарри уже принимал участие в создании нескольких телепроектов, в том числе и в двух документальных фильмов. На прошлой неделе Netflix показал картину «Восходящий феникс» о паралимпийцах.

Премьера состоялась 25 августа — именно в этот день должны были стартовать Паралимпийские игры в Токио. Герцог очень гордится тем, что был одним из авторов этого уникального проекта. Создатели верят, что после просмотра фильма общество начнет по-другому относиться к людям с ограниченными физическими возможностями. В прошлом году Гарри подписал договор с Опрой Уинфри для создания докфильма о психическом здоровье.

Как сообщает Insider, вполне возможно, что герцог теперь найдет постоянную работу в этой индустрии. Так, издание цитирует слова эксперта Куби Спрингера, который убежден, что Гарри вполне может продолжить работу над лентами такого же типа в Голливуде.

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Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл планируют выступить продюсерами своего авторского проекта. Они уже встречались со специалистами из этой сферы, но пока не разглашают всю информацию и детали переговоров. Вполне вероятно, что это будет сериал или полнометражный фильм.