«А когда от Илюши родите?»: Арзамасовой в обнимку с ребенком предложили подумать о своих детях

Актриса Лиза Арзамасова в Instagram поделилась снимком с симпатичной девочкой, которая пошла в первый класс. Как она отметила, это ребенок ее друзей. По словам артистки, у нее очень много знакомых, чьи дети стали первоклашками именно в этом году.

«Я поздравляю малышей и их родителей с началом учебы в школе! Пусть эта учеба будет по-настоящему интересной! Пусть классы будут дружными! Понимаю, что учебный год начинается не совсем обычно, что не будет замечательных линеек, когда вся школа собирается и приветствует первоклашек, не будет первого звонка, но верю в то, что все это можно будет компенсировать в следующем году». Лиза Арзамасова

Между тем поклонники Лизы Арзамасовой, которой сейчас 25 лет, заметили, что ей самой не мешало бы обзавестись детьми. Но сама актриса на эти, мягко говоря, бестактные вопросы фанатов никак не отреагировала.

«А когда от Илюши родите?», «Лиза. Ждем уже вас с маленьким ребеночком», — заметили пользователи.

Отметим, что еще несколько месяцев в СМИ просочилась информация о романе Арзамасовой и постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха. Он старше звезды «Папиных дочек» на 21 год. В следующем году, по слухам, пара должна пожениться.