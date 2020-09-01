Михаил Ефремов в суде: «Мне уже все равно, что происходит, я все понял»

Михаил Ефремов почти все лето провел под домашним арестом. 8 июня артист попал в ДТП, выехав на встречную полосу. Это событие стало резонансным, так как второй водитель, Сергей Захаров, погиб от полученных травм, а актер, как оказалось, находился в сильном алкогольном опьянении. Ко всему прочему, в его крови нашли запрещенные вещества.

Если сначала он признавал вину, то уже перед первым заседанием суда взял слова обратно. Михаил Олегович утверждает, что видео было смонтировано, а из фразы «Я не виноват» вырезали частицу «не». Якобы он был сильно пьян, поэтому ничего не помнит.

1 сентября состоялось очередное заседание суда, на котором побывал корреспондент портала Teleprogramma.pro. По словам очевидцев, страсти на суде с Ефремовым разгораются с новой силой. Актер заявил, что адвокат Александр Добровинский, представляющий близких погибшего Захарова, переводит стрелки с себя на свидетеля, а это недопустимо.

«Откуда вы знаете какое видео я буду показывать?» — изумился Добровинский. «Фальшивое, как и все, что с вами связано», — ответил Ефремов, явно нервничая.

После этого было показано видео, которое пару недель назад разошлось по телеканалам и интернету. На нем видны кадры, сделанные сразу после аварии, когда люди стали подбегать к машинам, чтобы помочь водителям. В зал сразу зашел первый свидетель.

«Мне уже все равно, что происходит, я все понял», — отметил актер.

В последнее время Михаил Олегович стал давать комментарии, хотя раньше предпочитал молчать в суде. Хоть он и сменил адвоката, но продолжает настаивать на своей невиновности.