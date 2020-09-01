«Выздоравливай!»: двухлетняя дочка Кудрявцевой передала привет перенесшей инсульт бабушке

В конце августа мама телеведущей перенесла удар и сейчас находится в больнице.

В конце лета знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева сообщила страшную новость. Ее мама, 78-летняя Александра Ивановна, перенесла инсульт. Трагическое известие пришло к знаменитой дочери, пока она отдыхала на Средиземном море. Как и происходит в таких случаях, девушка была застигнута врасплох и сильно перенервничала.

«Первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя», — делилась звезда.

Сейчас Александра Ивановна находится в Крымской областной больнице им. Семашко — именно туда ее доставили с Алушты, куда мама Кудрявцевой приехала навестить родных. Ей предстоит долгий путь восстановления. Чтобы поддержать маму, теледива записала трогательное видео своей дочки, двухлетней Машеньки от хоккеиста Игоря Макарова, в котором кроха обращается к бабушке.

«А давай бабушке привет передадим. Скажи: «Бабуля, привет!» — просит Кудрявцева. «Пиет», — повторяет девочка и машет рукой в камеру.

«Скажи: «Выздоравливай!» — продолжает мама, и Машенька повторяет: «Здоивай». К слову, Кудрявцева сделала маму бабушкой еще 30 лет назад. В первом браке с музыкантом Сергеем Ленюком у нее родился сын Жан, отметивший в этом году юбилей. И сама телезвезда уже два года как является бабушкой. Но показать своего внука Льва она решилась только этим летом, когда отдыхала в Сочи.