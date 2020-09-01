Мария Куликова отправила в третий класс подросшего сына Ваню от Дениса Матросова

Мальчику в августе этого года исполнилось девять лет.

Актриса Мария Куликова в Instagram поделилась видео со своим подросшим сыном Ваней. Отцом ребенка является популярный актер Денис Матросов. В августе этого года мальчику исполнилось девять лет. Он пошел уже в третий класс.

На фотографии мальчик запечатлен в классическом костюме. На нем белая рубашка и красный галстук. В руках у ребенка цветы, которые, судя по всему, предназначены для учителя.

«Поздравляем Ванечку с началом учебного года! Удачи ему в учебе», «С Днем знаний. Успехов в новом учебном году», «Ваня очень подрос и стал похож на своего отца», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Куликова с Денисом Матросовым расстались после нескольких лет совместной жизни в 2015 году. Они жили гражданским браком. Ранее Матросов рассказывал, что они с бывшей женой смогли расстаться друзьями. К примеру, его дом находится недалеко от особняка, где проживает Куликова с сыном. Таким образом, он может постоянно брать ребенка к себе.