В Германии умер бывший солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский

Последние пять лет он находился в вегетативном состоянии.

Жена бывшего солиста группы «Фристайл» Сергея Вязовского Ирина в «Фейсбуке» сообщила, что ее муж ушел из жизни. Ему было всего 47 лет. Последние пять лет он находился в вегетативном состоянии и не мог сам себя обслуживать. В 2015 году у певца случилась внезапная коронарная смерть. Врачам удалось его откачать, но почти все клетки головного мозга оказались разрушены. После этого он просто доживал свой век.

Как отметила Ирина, последние дни она провела около мужа в паллиативном отделении клиники немецкого города Пассау. Рано утром 29 августа он навсегда закрыл свои глаза. Также Ирина сказала, что по определенным причинам похороны звезды пройдут в закрытом режиме. Скорее всего, она имеет в виду пандемию коронавируса, которая атаковала весь мир в последние полгода.

Сергей Вязовский выступал в группе «Фристайл» в начале двухтысячных годов. У него остались две дочери, которых при жизни он сильно любил.

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Отметим, что жена Ирина пела вместе с мужем во «Фристайле». Их дуэт помнят многие фанаты. Поклонникам Вязовский запомнился как музыкант с особенным голосом и непередаваемой харизмой.