Сергей Исаев из «Уральских пельменей» отправил подросшего за лето старшего сына в первый класс

Как отметил шоумен, для их семьи в этом году первое сентября – особенный день.

Шоумен и один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram опубликовал снимок своего старшего сына Елисея. Мальчик в этом году пошел в первый класс. Ребенок заметно подрос за прошедшее лето.

«Первое сентября в этом году для нас с женой Ириной особенный день. Наш Елисейка пошел в школу! И радостно, и грустно! Пусть этот путь будет светлым и добрым, мы всегда рядом сынок! Любим тебя наш родной! В добрый путь всем первоклашкам! Здоровья вам и хороших оценок! Родителям, бабушкам, дедушкам терпения!» Сергей Исаев

«Успехов вашему ребенку в учебе», Елисею хороших отметок и верных друзей. Родителям, конечно, терпения», «Отличных оценок мальчику», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Исаев не нашел счастья в своем первом браке. Он несколько лет жил с девушкой по имени Евгения, которая в те годы выступала за астраханскую команду КВН. Сейчас он живет с гражданской женой Ириной. От нее, кроме Елисея, у него также есть младший сын Савелий.