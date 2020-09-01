«Мне абсолютно все равно»: отец Виктора Цоя не собирается смотреть новый фильм о сыне

Роберт Цой признался, что ему не интересна картина Алексея Учителя и скандал вокруг нее.

На фоне новости о том, что родные и близкие Виктора Цоя выступили против фильма режиссера Алексея Учителя о смерти музыканта, специальный корреспондент сайта Teleprogramma.pro связался с отцом легендарного артиста Робертом Цоем и узнал его мнение о предстоящей премьере картины. Напомним, что СМИ сообщили о том, что родственники погибшего рокера написали письмо Владимиру Путину, в котором назвали ленту Учителя пошлой и наполненной выдумками, затрагивающими интересы частной жизни семьи и друзей артиста.

В разговоре с журналистом Роберт Максимович заверил, что не совершал никаких действий против выхода фильма и о письме президенту ничего не знает. С внуком Александром, который активно осуждает снятую картину, мужчина тоже давно не общался. Но если все-таки лента выйдет в прокат, он не пойдет ее смотреть.

«Мне абсолютно все равно. Так, если по телевизору покажут случайно, может быть, посмотрю…» — сказал Роберт Цой.

По его словам, Алексей Учитель обращался к нему еще два года назад, когда проект только стартовал. С тех пор отец рок-звезды никак не касался съемок, он лишь в общих чертах знает о том, что будет показано на экране. Но, даже если новый фильм разочарует пожилого мужчину, он не собирается возмущаться или жаловаться куда-либо. Роберт Цой признался, что ему надоела шумиха вокруг этой картины.