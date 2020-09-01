Корнева из «Уральских пельменей» поделилась фото, на котором она выросла из костюма Незнайки

Как считает юмористка, ее шляпа на снимке - просто «огонь».

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в Instagram поделилась своим детским фото. Как сказала актриса, в конце начальной школы она с другими ребятами делала для учителей спектакль «Незнайка». Причем роль главного персонажа выпало играть именно ей. Ксении пришлось выучить много текста, чтобы сыграть Незнайку.

«Спектакль был настолько успешен (внутри нашего класса, конечно же), что его решили показать на линейке через три месяца. Но вот незадача — Ксюша немножечко очень сильно выросла из костюма, но шляпа огонь. Все, в том числе и ее, сделала моя маман. Всем школьникам удачи, всем родителям терпения». Ксения Корнева

«Ксения, вы большой талант. Всегда смеюсь над вами», «Ксюша. У вас прекрасная самоирония. Вы словно Раневская», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что после ухода из «Уральских пельменей» Юлии Михалковой Ксения Корнева наравне с Иланой Юрьевой стали главными звездами коллектива среди представительниц прекрасного пола. Ранее она говорила, что с нетерпением ждет возобновления гастрольной деятельности.