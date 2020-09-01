Фотограф Пугачевой поделился кадром с программы «Фактор-А», где певица беседует с Зеленским

Примадонна была председателем жюри в трех сезонах шоу.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram опубликовал кадр, который когда-то был сделан во время съемок первого сезона развлекательной программы «Фактор-А». Это музыкальное шоу талантов 2011–2013 годов, где все конкурсанты выбирались путем публичных прослушиваний.

На снимке можно увидеть, в частности, нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, певицу Лолиту Милявскую, поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова и Примадонну. Она, как известно, была председателем жюри программы на протяжении всех трех сезонов.

«Продолжаю серию уникальных фотографий. Она была опубликована когда-то на странице нашего популярного издания WORLDPODIUM.RU. Узнали всех?» Роман Родин

«Даже президент тут», «Какой интересный и уникальный кадр», — заметили в комментариях пользователи, оценив снимок Аллы Борисовны, на котором она предстала в компании с Зеленским за беседой.

Напомним, что Владимир Зеленский и Лолита Милявская вошли в составе жюри самого первого «Фактора-А». В то время как Киркоров выступал в роли ведущего.