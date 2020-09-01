Парные Rolex, брендовая посуда, кошельки Louis Vuitton: невестка Валерии похвасталась свадебными подарками

Молодожены начали распаковывать горы коробок и пакетов, которые им презентовали на торжестве после бракосочетания.

Несколькими днями ранее, еще 25 августа, в столичном Soho Country Club состоялась свадьба младшего сына певицы Валерии, 21-летнего Арсения Шульгина, и его возлюбленной, 22-летней Лианы Волковой. Разделить радость с молодоженами были приглашены многие селебрити: семьи Маликовых, Юдашкиных, Яна Рудковская, Эмин Агаларов и другие представители московского бомонда. Первый танец молодых прошел под живое исполнение новоиспеченной свекрови — Валерия спела трогательную лирическую композицию.

Когда отгремели салюты, волнение осталось позади, а молодые стали именоваться мужем и женой, настало время разбирать подарки. Этим и занялась невестка Валерии. В своем Instagram девушка разместила видео, на котором с восторгом и благодарностью распаковывает заветные коробочки и пакеты.

В числе подарков: парные часы Rolex, столовые приборы и посуда от французских брендов — роскошные бокалы Hermes и сверкающие ложки, вилки и ножи Christofle, подсвечник Tiffany & Co., а также аксессуары и предметы домашнего гардероба — кошельки Louis Vuitton, именные халаты, плед Hermes, постельное белье Blumarine и многое многое другое.

И это лишь начало приятных хлопот по распаковке презентов. Так, невестка Валерии показала, что подарками в квартире заставлены вся кухня и зал.