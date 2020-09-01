Юлиан назвал третьего мужа Легкоступовой Иудой и преступником после смерти певицы

Как отметил музыкант, кроме яхты у спортсмена ничего не было за душой.

Певец Юлиан заявил, что в смерти певицы Валентины Легкоступовой виноват ее третий муж — яхтсмен Юрий Фирсов. Как заметил исполнитель, он никогда не поверит в искренность чувств спортсмена. По его словам, он просто угробил свою жену.

Как заметил певец, Легкоступовой был противопоказан алкоголь. Он удивлен, что коллеги исполнительницы сегодня говорят, якобы она никогда не выпивала. По его словам, пить она бросила после рождения детей.

«В ее жизни нашелся Иуда, который влил в нее несколько рюмок, и этого оказалось достаточно. Все пошло-поехало по-новой. Вы же понимаете, что человеку, которому противопоказан алкоголь, нельзя давать выпивать вообще. Фактически он преступник, который почему-то ходит по передачам». Юлиан

Как добавил Юлиан, Фирсов самый натуральный альфонс. Он воспользовался тем, что ему негде жить, и втерся в доверие звезде. Как заметил Юлиан, кроме как на яхту, спортсмен больше ни на что не заработал, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Валентине Легкоступовой на момент смерти было 54 года. Скорее всего, она сама упала в ванной, получив травму головы, которая, как стало понятно позже, оказалась фатальной. Впрочем, к ее смерти может быть причастен Фирсов. Он выпивал со звездой и, возможно, периодически ее избивал.