«Обожаю своих девочек»: Степан Меньщиков признался в любви жене и новорожденной дочке

Шоумен из «Дома-2» поделился кадром, на котором можно увидеть ножки его наследницы.

Один из самых известных участников шоу «Дом-2» Степан Меньщиков в Instagram поделился снимком со своей наследницей. Несколько дней назад жена звезды Ангелина Монах подарила ему девочку.

«Мои сладенькие пальчики! Обожаю своих девочек. Мы пока особо ничего не выкладываем и не рассказываем. Сами понимаете, не до этого. Но следите за нами на «Спаси свою любовь» на «Доме-2». Теперь в час ночи». Степан Меньщиков

«Степа. Поздравляем вас с рождением дочки», «Думаем, что очень красивая девочка у вас с женой», «Какие сладкие пальчики. Здоровья маме и малышке», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Степана Меньщикова есть дочь Варвара от первого брака с Евгенией Шамаевой. Долгое время считалось, что сын Шамаевой Иван также от Меньщикова. Правда, после ДНК-теста выяснилось, что мальчика она родила от другого мужчины. К чести Меньщикова, он не стал отказываться от выплаты алиментов на детей после расставания с Шамаевой.