На момент смерти ему был 81 год.

В Екатеринбурге умер знаменитый детский писатель Владислав Крапивин. Ему был 81 год. Об этом сообщил один из источников в Минздраве Свердловской области.

Отметим, что в больницу Владислав Крапивин попал еще в июле. У него взяли тест на коронавирус, который оказался отрицательным. В августе он был выписан, но вскоре снова почувствовал себя хуже. Из-за чего попал в отделение реанимации. Там он и провел свои последние дни, сообщает портал Ura.ru.

Владислав Крапивин — известный российский детский писатель, поэт и сценарист, педагог. Его рассказы пользовались огромной любовью как среди детей, так и взрослых.

В 1964 году Крапивин женился на учительнице начальных классов. У ныне покойного писателя осталось два сына: старший Павел и младший Алексей. В 2018 году сценарист стал прадедом.

За свою жизнь Владислав Крапивин написал более семидесяти повестей, более тридцати романов, практически каждый из которых был на слуху. Одно из самых известных произведений писателя — «Мальчик со шпагой» (1975). Информация о том, где и когда пройдут похороны Владислава Крапивина, пока не сообщалась.