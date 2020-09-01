В «Ленкоме» после болезни Певцова отменили традиционный сбор труппы перед началом сезона

Пресс-служба театра «Ленком» сообщила, что запланированный на 2 сентября сбор труппы, а также общение артистов с журналистами отменены. Руководители решили подстраховаться в связи с пандемией коронавируса.

Известно, что в новом сезоне в театре будет сразу семь премьер. Произойдут изменения и в творческом коллективе. О кадровых потерях пока никто не говорит, но уже точно известно, что в театр приняли сразу пять молодых актеров. Все они выпускники театрального института имени Щукина. На вечер 2 сентября намечен спектакль «Ва-банк», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в репертуаре театра в сентябре произошли серьезные изменения. Всему виной пневмония, которую подхватил актер Дмитрий Певцов. Сейчас он находится в больнице в Коммунарке. При этом актер ранее говорил, что у него не подтвержден коронавирус.

Сам Певцов опубликовал видео из больницы. Он заверил, что с ним сейчас все в порядке. Температура в норме. Слухи о коме, как пишут некоторые журналисты, он назвал бредом.