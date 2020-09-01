«Она так хотела малышку!»: в окружении Натальи Подольской озвучили пол ее будущего ребенка

Певица вместе с сыном и мужем сейчас отдыхает в шикарном отеле Ялты.

В окружении певицы Натальи Подольской озвучили пол ее будущего ребенка. Как известно, звезда не так давно перестала скрывать от окружающих свою вторую беременность. В ее соцсетях стали появляться снимки с беременным животом.

«У Наташи девочка будет – почему-то никто в этом не сомневается, хотя она не афиширует. Но шепчутся вокруг о девочке – она так ведь хотела малышку! И Вова хотел!» Близкий знакомый Подольской

Отметим, что сейчас Подольская отдыхает в шикарном отеле Ялты. Вместе с ней пятилетний сын Артемий и муж — музыкант Владимир Пресняков – младший. Интересно, что суточное пребывание звездам встает в копеечку. Они платят в районе ста тысяч рублей. Впрочем, для семьи это не самые большие деньги. Пресняков, как известно, очень востребованный артист, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что у Владимира Преснякова есть старший сын Никита от предыдущих отношений. Его мать — певица и актриса Кристина Орбакайте.