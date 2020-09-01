«Мамина копия»: двадцатилетний сын Анастасии Заворотнюк вырос настоящим красавчиком

Сын звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, Майкл, в Instagram порадовал фанатов новыми снимками. На фотографиях можно увидеть молодого человека с гитарой, а также в домашних условиях. Надо отметить, что Майкл, которому в этом году исполнилось 20 лет, стал настоящим красавчиком.

«Мамина копия», «Просто красавчик!» «Недалеко то время, когда будешь давать концерты», «Вау, вы очень красивый», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сына Анастасия Заворотнюк родила от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Если раньше Майкл большую часть времени проводил в США, то сейчас на постоянной основе находится в России в доме своей мамы в Крекшино. Известно, что молодой человек учится в МГИМО на факультете юриспруденции. Свое будущее он хочет связать либо с музыкой, либо с актерской профессией.

Добавим, что у Майкла есть две родные сестренки. Старшая Анна и младшая Мила, которую актриса родила в 2018 году от фигуриста Петра Чернышева.