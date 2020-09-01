«Бодрость, самочувствие нормальное»: Дмитрий Певцов отреагировал на слухи о своей коме

Как отметил актер, он не советует читать информацию о своем состоянии в Сети.

Актер Дмитрий Певцов в Instagram отреагировал на слухи, что якобы находится в коме. Об этом активно писали некоторые порталы в последние дни.

По словам Певцова, ему всегда есть что сказать тем, кто публикует подобную чушь. Их он назвал паскудниками.

«Хочется, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию. И как вам это понравится? А тем, кто это читает, я советую не читать. Читайте Чехова, Толстого, Пушкина. Если нужна информация, то моя температура — 36,6. Бодрость, самочувствие нормальное. Лечение нормальное. Я в восхищении от Коммунарки. Больница похожа на космический корабль. Кстати, и одежда врачей соответствует. Условия потрясающие. Я мало был в больницах, но в такой бы лежал подольше». Дмитрий Певцов

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Напомним, что все спектакли в первой половине сентября с участием Дмитрий Певцова в театре Ленком отменены. Актер подхватил пневмонию. При этом тест на коронавирус у него изначально был отрицательный.