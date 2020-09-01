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Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

При этом так до конца и нет ясности, завершит ли спортсменка свою блистательную карьеру.

Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале
Загитова станет ведущей "Ледникового периода"/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Проект должен стартовать на телевидении в конце сентября. Интересно, что минувшей зимой, когда спортсменка объявила о приостановке своей карьеры, ее звали в шоу в качестве фигуристки, но тогда ничего не получилось.

По концепции организаторов, в проекте летом могли бы выступать действующие спортсмены. Однако тогда россиянка ответила отказом, а от самого проекта из-за пандемии коронавируса было решено отказаться.

Отметим, что участие Загитовой в шоу «Ледниковый период» вовсе не означает завершение ее блистательной карьеры. Дело в том, что она будет участвовать в проекте всего четыре раза в месяц. Она вполне может заявиться на один из этапов Грин-при. Как известно, в Кубке России зрители звезду точно не увидят, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что слухи о завершении карьеры Загитовой ходят уже очень давно. Многие эксперты уверены, что сейчас спортсменке уже не под силу бороться с молодыми соперницами. Кроме того, у Загитовой нет мотивации. Она выиграла все возможные титулы в фигурном катании. Ей уже давно советуют уступить дорогу более молодым спортсменкам. Отметим, что самой фигуристке сейчас всего 18 лет, что для фигурного катания уже серьезный возраст.

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