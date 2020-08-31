«Лет еще в 36 я нижнее белье на сцене ловил»: 40-летний Пьеха посетовал на возраст

Август стал для Стаса Пьехи очень насыщенным месяцем – артист отметил свое 40-летие и дал большой концерт в честь данного события.

Выступление состоялось в Зеленом театре на ВДНХ в Москве, поздравить юбиляра пришли не только многочисленные поклонники, но и самые близкие люди.

Одним из самых трогательных моментов выступления стало исполнение песни «Мама», которую юбиляр посвятил самому дорогому человеку на земле. Илона Броневицкая не осталась в долгу, а сказала несколько теплых слов в адрес сына и его поклонников.

«Когда мы вместе, мы победим любые трудности. Сегодня я здесь самый счастливый человек», — отметила женщина.

Исполнив еще несколько песен, Стас обратился к публике и немало удивил всех своим признанием.

«Помню, лет еще в 36 я нижнее белье на сцене ловил, а теперь вот ко мне приезжают с плакатами – возраст уже не тот», — отметил певец.

А после выступления артист вместе с мамой и сестрой отправился в ресторан, где был заказан столик. Важное событие отметили в семейном кругу.