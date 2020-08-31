Никаких косичек и укладок: Лисовец назвал самые модные прически школьников в новом учебном году

Известный эксперт в области моды Владислав Лисовец рассказал о модных трендах для нового учебного года. Стилист дал совет школьникам, какая прическа будет актуальна этой осенью и что станет поводом для насмешек.

В первую очередь, по мнению гуру моды, стоит забыть о бантиках и косичках – это прошлый век!

Настоящее время толкает на эксперименты и давно пора попробовать оригинальную стрижку. Но и здесь важно не «переборщить»: громадные начесы, «отутюженные» или нарочито завитые волосы скорее сделают из девочки взрослую тетю, чем трогательную малышку.

Уместнее всего на линейку сделать легкую укладку. Волосы должны быть ухоженными, но с легким налетом неопрятности. Можно сделать легкую завивку, чтобы к линейке она почти распрямилась, но оставила шевелюре объем.

«Неплохо сделать стрижку. Каре с челкой позволит девочке выглядеть стильно. Длинный волос отнимает время и в целом выглядит не совсем актуально. Все укладки на таких волосах будут выглядеть старомодно. Средняя длина – проще всего», — советует стилист.

Пандемия не могла не отразиться на модных тенденциях, в итоге популярные стрижки этого сезона выглядят слегка небрежно.

«Сегодня все стрижки заросшие. Смотрим в стилистику 80-90-х годов — прямые проборы, стрижки в стиле Backstreet Boys; или 70-х годов — удлиненные. Волос чистый, но без ухоженного и уложенного вида», — напоминает Лисовец.

Родителям не стоит забывать об индивидуальности детей. Конечно, всем приятно видеть покладистую девочку с хвостиком, чем дерзкий ежик на голове.

«Хвостик с длинными волосами — это всегда сельский стиль. Поэтому: средняя длина, чуть ниже плеч, укороченные стрижки, каре. В моде короткие, драные челки 2000-х», — подытожил гуру моды в беседе с 5-tv.ru.



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