«Как похож на мамочку»: сестра покойной Жанны Фриске отреагировала на редкий снимок подросшего Платона

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, свежие снимки единственного сына ныне покойной Жанны Фриске стали достоянием общественности. Одно из изданий опубликовало эти фото на своих страницах, и таким образом у поклонников экс-солистки группы «Блестящие» появилась уникальная возможность увидеть, каким стал наследник артистки. Гражданский муж поп-дивы, шоумен Дмитрий Шепелев, не показывает Платона широкой публике. Отпрыска бывший ведущий программы «На самом деле» фотографирует исключительно со спины — так, чтобы фанаты не смогли разглядеть личико мальчика.
За прошедшее лето сын Жанны Фриске заметно подрос. Теперь он станет первоклассником. В новом учебном году Платон впервые сядет за парту. Учиться наследник телеведущего будет в английской спецшколе вместе с дочерью новой возлюбленной отца — Екатерины Тулуповой, пишет «Комсомольская правда».
Не смогла остаться в стороне от обсуждения свежих фото Платона и его тетя. Родная сестра покойной Жанны Фриске отреагировала на эти кадры в stories своего микроблога. Так, Наталья подметила, что Платон стал точной копией своей звездной мамы. Девушка не скрывает, что она до сих пор переживает из-за скоропостижной кончины сестры. Эта утрата стала для семьи Фриске тяжелым испытанием.
«Малыш мой, как похож на мамочку», — отметила Наталья.
Мальчик отрастил длинные локоны под каре. Дмитрий Шепелев не запрещает наследнику экспериментировать с прической. При этом шоумен говорил о том, что в его доме существуют строгие правила. Так, сын не может без стука врываться к нему в спальню. Вспоминая свое отрочество, телеведущий заверил, что и сам всегда уважительно относился к личному пространству родителей, прекрасно понимая, что они имеют полное право отдохнуть от дневной суеты в своей комнате в покое и тишине.