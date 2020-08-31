Бывшего мужа Полины Гагариной и Анфису Чехову заметили на одном пикнике

Бывший муж Полины Гагариной поделился с поклонниками рассуждениями на тему семейной жизни. Дмитрий Исхаков уверен, что в будущем вряд ли решится вновь связать себя узами брака.

«Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго», — рассуждает фотограф.

Все написанные им строчки полны душевных переживаний, мужчина никак не может оправиться от разрыва с Полиной Гагариной, пишет сайт OA.

Но если с подписью все более-менее понятно, то снимок вызвал ряд вопросов: на нем Дмитрий запечатлен в поле во время пикника. Клетчатый плед, круассаны, два бокала вина, а вот спутницу фотографа не видно.

Но обмануть пользователей оказалось не так просто, вскоре тайна была раскрыта: второй бокал вина предназначался Анфисе Чеховой. Она чуть раньше поделилась кадром, сделанным в этой же локации: все тот же плед в клетку и сдобные круассаны.

И если Дмитрий создал на своем снимке атмосферу тоски и грусти, то Анфиса задала совсем иное настроение. Кокетливое белое платье, изящные туфли на ремешке и расслабленная поза вызвали у фолловеров приступ обожания.

В адрес Анфисы полетели различные комплименты:

«Сенокос – это супер!», «Красавица!», «Фото супер, но обувь все портит. Ужас, лучше б вы были босиком».

Напомним, ранее телеведущая Анфиса Чехова призналась, сколько тратит денег ежемесячно. Точную сумму она назвать не смогла,но с уверенностью отметила, что речь идет о цифре, превышающей 50 тысяч рублей, сообщает сайт argumenti.ru.