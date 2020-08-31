Показавшая шикарную фигуру Анжелика Ревва раскрыла свою сокровенную мечту

Анжелика Ревва поделилась своим впечатлением от отдыха в Турции. Жена известного юмориста и исполнителя призналась, что увидела множество недочетов в отеле, в котором разместилась ее семья.

Возможно, простому отдыхающему не бросились бы в глаза недочеты, на которые обратила внимание мать семейства.

«Конечно здесь нужно приложить усилия, чтобы получить сервис, особенно сложно таким как я, у которых диплом в Hospitality Industry (Hotel Management)», — призналась подписчикам Анжелика.

Спокойно отдыхать в существующих условиях гостья не может, поэтому первые дни отпуска она тратит на наведение порядка и формирование должного уровня обслуживания.

У Анжелики есть мечта – открыть свой отель, пишет сайт Актуальные новости.

«Это моя мечта… Он будет необыкновенным, с самым лучшим сервисом!», — заключает Ревва.

О том, довольны ли сервисом домочадцы — Анжелика умолчала. Но можно предположить, что супруг и дети разделяют ее позицию.

Александр не раз отмечал, что несмотря на много лет, прожитых вместе, он по прежнему влюблен в жену. кстати. пара успела сыграть четыре свадьба. В последний раз они поженились на Мальдивах, церемония обошлась в 200 тысяч рублей, пишет сайт argumenti.ru.