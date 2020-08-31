«Как-то неожиданно»: Денис Клявер собрал младшего сына в школу

У Дениса Клявера трое детей – сын Тимофей служит в армии, 15-летняя дочь Эвелин, которую певцу родила Ева Польна, и самый младший ребенок от нынешней супруги Ирины – Даниэль. В этом году он идет в первый класс. Это значимое событие Денис решил взять под свой контроль и отправился с мальчиком по магазинам. Рюкзак для учебников, белая рубашка, синий пиджак и брюки – теперь малыш готов сесть впервые за школьную парту.

«Честно говоря, как-то неожиданно. Думаешь, что все еще только впереди, а тут на тебе — младший уже с ранцем и гладиолусами. Только посмотрите на этого джентельмена-красавчика», — написал Клявер в своем Instagram.

Несколько дней назад музыкант рассказывал, что Даниэль буквально рвется в школу. Он посещал детский сад, поэтому уже умеет читать, считать и даже знает таблицу умножения.