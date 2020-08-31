«Жги дальше, папа рядом»: сын Эмина Агаларова представил свой первый клип

Накануне певец и бизнесмен Эмин Агаларов признался, что только музыка – настоящее спасение для него в любых ситуациях. Связать с песнями свою жизнь решил и его старший сын – Али. Парню всего 11 лет и он уже выпустил клип на свой первый трек. Видео на композицию «Еду на капоте» уже можно увидеть в YouTube.

«Жги дальше, а папа всегда рядом», — подписал Эмин короткий ролик в своем Instagram.

Выступать Али Агаларов будет под творческим псевдонимом A.Li. О том, что он начал музыкальную карьеру стало известно в начале августа. Тогда звездный отец рассказал, что сын приступил к съемкам клипа. У Али есть брат-близнец Микаэль, но он пока музыкой на таком уровне не увлекается.