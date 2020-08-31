«Вот это да!»: У Димы Билана пополнение в семье

На днях Дима Билан вернулся в Москву из турне по югу России, но буквально через пару дней слег с высокой температурой. Позже попал в больницу, где выяснилось, что у него пневмония. Но перед этим успел прикормить брошенное кем-то кошачье семейство. Мама-кошка настолько привязалась к артисту, что в итоге показала ему всех своих котят.

«Пришла, доверила своих котят. Четыре штуки тут их, представляете? Вот это да! Не зря я ее тут прикармливал, знал, что она кому-то таскает еду. Что делать будем – дуреха?», — рассказал в своем Instagram Билан.

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Фанаты посоветовали и дальше воспитывать питомцев. К слову, Дима отметил, что пока он в больнице котят подкармливает его сестра. Похоже, после выписки из лечебного заведения Билану не придется скучать в окружении новых пушистых друзей.