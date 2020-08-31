«Сатанинская пляска»: Максим Фадеев высказался по ситуации о ДТП с Ефремовым

Продюсер отметил, что не может смотреть на всю эту «мерзость».

Продюсер Максим Фадеев резко высказался по ситуации вокруг судебного разбирательства с Михаилом Ефремовым. В своем Instagram музыкант решил поговорить с поклонниками на эту тему.

«Я имею в виду, его «отсутствие» в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска? Невозможно смотреть на эту мерзость…» — написал Фадеев.

Поклонники отреагировали на призыв музыканта.

«Худшего позора просто придумать невозможно. Этот театр уже надоел!» — написали пользователи Сети.

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В Пресненском суде Москвы 31 августа продолжаются слушания по делу о ДТП с автомашиной Михаила Ефремова. Накануне стало известно, что Эльман Пашаев может обеспечить его невиновность за 10 миллионов рублей. Такие цифры озвучила правозащитник семьи погибшего Сергей Захарова Анна Бутырина.