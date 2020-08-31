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«Чувствовала, что-то случится»: Селезнева рассказала о последних мгновениях жизни Андреева

Как отметила актриса, ее не было рядом, когда народный артист СССР ушел из жизни.

«Чувствовала, что-то случится»: Селезнева рассказала о последних мгновениях жизни Андреева
Селезнева рассказала, как Андреев уходил из жизни/http://globallookpress.com/

Актриса Наталья Селезнева заявила, что ее не оказалось рядом, когда ее легендарный муж, народный артист СССР Владимир Андреев, ушел из жизни.

По словам Селезневой, она отправилась по срочным делам в Москву с дачи, где был актер. Поступить по-другому она просто не могла. В московской квартире лопнул кран в стиральной машине и ей пришлось отправиться в столицу. Они затопили соседей.

«Знаете, я чувствовала, что что-то случится. Володя лежал, тяжело дышал. Врачи приходили, контролировали его состояние».

Наталья Селезнева

Как сказала Селезнева, в какой-то момент позвонила женщина, которая уже 14 лет помогала ей ухаживать за больным мужем. Она и сообщила печальную новость, сообщает «МК».

Напомним, что Владимиру Андрееву на момент смерти было 90 лет. Буквально несколько дней назад он праздновал юбилей. Похороны народного любимца пройдут 2 сентября на Троекуровском кладбище.

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