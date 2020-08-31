«Чувствовала, что-то случится»: Селезнева рассказала о последних мгновениях жизни Андреева

Как отметила актриса, ее не было рядом, когда народный артист СССР ушел из жизни.

Актриса Наталья Селезнева заявила, что ее не оказалось рядом, когда ее легендарный муж, народный артист СССР Владимир Андреев, ушел из жизни.

По словам Селезневой, она отправилась по срочным делам в Москву с дачи, где был актер. Поступить по-другому она просто не могла. В московской квартире лопнул кран в стиральной машине и ей пришлось отправиться в столицу. Они затопили соседей.

«Знаете, я чувствовала, что что-то случится. Володя лежал, тяжело дышал. Врачи приходили, контролировали его состояние».

Наталья Селезнева

Как сказала Селезнева, в какой-то момент позвонила женщина, которая уже 14 лет помогала ей ухаживать за больным мужем. Она и сообщила печальную новость, сообщает «МК».

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Напомним, что Владимиру Андрееву на момент смерти было 90 лет. Буквально несколько дней назад он праздновал юбилей. Похороны народного любимца пройдут 2 сентября на Троекуровском кладбище.