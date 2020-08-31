Еще одна Надежда: кто вместо Бабкиной будет вести «Модный приговор»

После долгого по понятным причинам перерыва Надежда Бабкина решила отправиться с коллективом на гастроли. Причем ее не остановило даже то, что на это время были запланированы съемки ток-шоу «Модный приговор». Руководители программы, недолго думая, нашли певице замену. Кресло «защитницы» заняла Надежда Ангарская. Популярность она приобрела после шоу Comedy Woman.

В своем Instagram Ангарская уже успела рассказать о том, что работает на съемочной площадке программы. Она опубликовала фото в компании Александра Васильева и добавила, что новый сезон «Модного приговора» начнется уже совсем скоро.

Недавно Надежда Ангарская предстала перед публикой в новом образе. Она заметно похудела и хорошела. По словам ведущей, причиной всему — участие в шоу «Последний герой», в котором она одержала победу. Кстати, в качестве приза актриса получила квартиру в Москве.