«Я не знала, что он с Пугачевой»: Вера Сотникова объяснила, почему ушла от Владимира Кузьмина

По словам актрисы, она была одна и свободна, поэтому закрутила роман с музыкантом.

Актриса Вера Сотникова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с музыкантом Владимиром Кузьминым, который также встречался с певицей Аллой Пугачевой. Вместе они были несколько лет. Совместных детей от этих отношений не было.

«Я была одна и свободна. У нас случился бурный роман. Я не знала, что он с Пугачевой. Это было интересно, страстно, творчески. Я поняла, что мне его очень не хватает. Мы на его деньги снимали клипы и так кайфовали. Всего я снялась в пяти его клипах. При этом Вова мог уходить в себя. Он часто жил в своем мире. Я не обижалась до поры до времени». Вера Сотникова

Как сказала звезда, их роман должен был рано или поздно завершиться. «Я понимала, что рано или поздно мы расстанемся. Мы не мешали друг другу жить, но такой женщине, как я, надо больше уделять внимания. Мы расстались по обоюдному согласию», — заметила Вера Сотникова.

Актриса Вера Сотникова начала сниматься в кино с 1983 года. На ее счету десятки известных ролей. Она сыграла в таких картинах, как «Курьер», «Аляска Кид», «Театральный блюз».