«Он бы меня убил от ревности»: Вера Сотникова объяснила, почему не вышла замуж за Соколова

Актриса Вера Сотникова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с актером Андреем Соколовым. Они вместе снимались в картинах в начале девяностых годов.

«Я полюбила его. Мы были такие красивые, классные. Надо было нас вместе больше снимать в те годы. Но с кинематографом и сценариями было все плохо. Я сама не понимаю, почему у нас не сложилось все. Он мог реально стать моим мужем. Не сошлось». Вера Сотникова

Как отметила актриса, вместе они были недолгое время. «Уже не вернуть это все. Что уж об этом говорить. Он бы меня убил от ревности, если бы мы были вместе. Он очень ревновал. А может, я бы что-то с ним сотворила. Я ведь тоже непростая девушка», — заявила Вера Сотникова.

Вера Сотникова начала сниматься в кино с 1983 года. На ее счету десятки известных ролей. Она сыграла в таких картинах, как «Курьер», «Аляска Кид», «Театральный блюз».