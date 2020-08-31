«Невиновность» Михаилу Ефремову может обойтись в 10 миллионов рублей

Адвокат Эльман Пашаев может защитить Михаила Ефремова за 10 миллионов рублей. Такие подробности озвучила Анна Бутырина, ранее работавшая с Пашаевым. Теперь она представляет интересы семьи погибшего Захарова.

В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Бутырина призналась, что Эльман Пашаев обещал освободить актера за минимум 10 миллионов. Кроме того, правозащитница отметила, что родственники Захарова теперь уже не ждут извинений ни от Ефремова, ни от его адвоката из-за их поведения.

Анна Бутырина также рассказала, что Михаил Ефремов пять раз давал показания на допросах, где признавал свою вину. Но после начал ссылаться на потерю памяти в тот день.

Авария в Москве с автомобилем Ефремова случилась 8 июня. После ДТП второй его участник Сергей Захаров умер в больнице. На одно из заседаний суда Эльман Пашаев привел тайного свидетеля, который утверждал, что за рулем внедорожника был не Ефремов. Также он требовал отвод судьи, но ходатайство было отклонено. После Ефремов решил найти себе нового защитника, но все-таки продолжил работать с Пашаевым. Очередное заседание запланировано на 31 августа.