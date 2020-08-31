От горя или от вины?: вдовец Валентины Легкоступовой хочет уйти в море

Следствие по делу о смерти Валентины Легкоступовой еще идет. В правоохранительных органах отмечают, что результаты экспертизы будут готовы в сентябре. Именно тогда станет ясно, каким образом певица получила травму головы — упала сама или с чьей-то помощью. Разбирательства идут и в наркологии, где артистку лечили под другой фамилией, чтобы избежать огласки.

Вдовец Юрий Фирсов тем временем мечтает уйти в море. Друзьям говорит, что только оно поможет справиться с той тоской, которая сейчас накрыла убитого горем мужчину. Среди знакомых Юрий разместил даже объявление о том, что готов перегнать яхту из Сочи в Турцию. Конечно, его осудили, мол, как же так. Но он, оправдываясь, говорит, что Валентина тоже очень любила море.

Как сообщает «Комсомольская правда», коллега Фирсова, Нелли Лосикова, приняла участие в съемках одного ток-шоу, которое покажут по ТВ в ближайшее время. Там она рассказала, что очернять яхтсмена не нужно, нужно дождаться выводов следствия. Лосикова уверена, что если бы не случилась эта ситуация, то Фирсов и Легкоступова по-прежнему были бы счастливы и уже собирались бы отметить свадьбу на регате. Планировали ведь так сделать в сентябре. А родные певицы тем временем считают, что причиной всему — злоупотребление алкоголем. В море яхтсмен не пил, а вот по возвращению на землю — отрывался так, что потом уезжал в наркологию ставить капельницы для очищения. Сейчас Юрий Фирсов находится в Москве, ходит в храм, разбирает совместные с Легкоступовой фотографии, тоскует.

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Валентина Легкоступова умерла 14 августа в реанимации. Причиной смерти стала травма головы, которую она получила за несколько дней до госпитализации.