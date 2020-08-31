«Прошу отметить шикарные носик и губки»: Рудова поделилась фото в бикини времен школы

Актриса Наталья Рудова в Instagram опубликовала серию снимков из прошлого. Она отметила, что раньше у нее была очень крутая жизнь. Есть, как она сказала, порой было нечего. Шишки и синяки, как заметила звезда, она набивала на своем опыте. Рудова дала важный совет подписчикам: никогда не останавливаться, не буксовать и идти вперед, никого не слушая.

«Прошу отметить мои шикарные носик и губки, которые всегда у меня были прекрасны. Это для пабликов. А первое фото со съемок — это грим». Наталья Рудова

«Из гадкого утенка выросла прекрасная лебедь. Вот и не верь после этого в сказки», «Как-то даже не верится, что у вас были синяки», «Сразу вспомнила сериал «Татьянин день» с Наташей. Я его просто обожала», «Не отпустив прошлого — нет сегодня. Значит, и нормального будущего. Живем здесь и сейчас. Начинаем каждый день с улыбок. Это великая сила, чтобы идти вперед. Фото супер, классные», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что снимки в какой-то степени уникальны. Например, на одном из них Рудова запечатлена неизвестным фотографом в бикини на пляже. В то время она еще посещала школу. Также можно увидеть ее со школьными и студенческими друзьями.

Наталья Рудова стала широко известна после съемок в сериалах «Универ. Новая общага» и «Татьянин день». Она, как известно, не любит распространяться о своей личной жизни. Звезде приписывали множество романов за последние годы.