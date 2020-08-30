Первая жена Ефремова заявила, что за рулем машины в момент ДТП сидел «уверенный человек»

Первая жена актера Михаила Ефремова Елена Гольянова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее бывший муж не виноват в ДТП, которое случилось в центре столицы в начале лета.

«Я не верю в его виновность. Есть факты, которые еще надо доказывать. Мы с друзьями обсуждали эту историю. Мне рассказали, как ездит Ефремов. Газ, тормоз – он едет очень неровно. Та машина ехала ровно. Там сидел уверенный человек».

Елена Гольянова

Как отметила Гольянова, актер в молодости никогда не пил. «Мы учились вместе с Мишей. Очень юные тогда, конечно, были. Он в молодости не выпивал. Во время карантина у него была депрессия. У него нет никакого двойного дна. Он очень открытый человек», — заявила Елена Гольянова.

Актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. По его вине погиб человек. Сейчас идет судебный процесс, и актер пытается, по некоторым данным, выйти сухим из воды.