Невеста для Коленьки: «принцессы» для младшего Лукашенко
Видео
Выживет или нет? Известный таролог предсказала судьбу Навального
Видео

«Я не знаю, кто сидел за рулем»: сестра Ефремова впервые высказалась об аварии с участием брата

Как отметила Анастасия, вину актера еще предстоит доказать.

«Я не знаю, кто сидел за рулем»: сестра Ефремова впервые высказалась об аварии с участием брата
Сестра Ефремова встала на его защиту/http://globallookpress.com/

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее брат не виновен в ДТП, которое случилось в начале лета в центре Москвы. Как известно, в аварии погиб водитель Сергей Захаров. Сейчас идет суд над Ефремовым, который был за рулем.

Анастасия Ефремова. Фото
Сестра Ефремова встала на защиту брата/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я не знаю, кто сидел за рулем. Конечно, там сидел другой человек. Я сейчас не имею с ним прямого общения. С ним могут разговаривать только жена и дети. Я его в суде видела. Он подавлен был в первые дни. К последнему заседанию собрался. Есть много людей, которые его любят, так что не надо вешать на него все».

Анастасия Ефремова

Также Анастасия Ефремова заявила, что адвокат Александр Добровинский ничего из себя не представляет. «У меня вообще есть сведения, что Дубровинского нанял специально для этого судебного процесса один из каналов», — сказала сестра актера.

Напомним, что Михаил Ефремов сначала заявил, что он виновен в смерти человека. Актер публично покаялся. Однако во время судебного процесса он неожиданно изменил свою точку зрения.

Тэги

Анастасия ЕфремоваМихаил ЕфремовМихаил Ефремов последние новостипрограмма "Звезды сошлись"