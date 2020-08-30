«Я не знаю, кто сидел за рулем»: сестра Ефремова впервые высказалась об аварии с участием брата

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее брат не виновен в ДТП, которое случилось в начале лета в центре Москвы. Как известно, в аварии погиб водитель Сергей Захаров. Сейчас идет суд над Ефремовым, который был за рулем.

«Я не знаю, кто сидел за рулем. Конечно, там сидел другой человек. Я сейчас не имею с ним прямого общения. С ним могут разговаривать только жена и дети. Я его в суде видела. Он подавлен был в первые дни. К последнему заседанию собрался. Есть много людей, которые его любят, так что не надо вешать на него все».

Анастасия Ефремова

Также Анастасия Ефремова заявила, что адвокат Александр Добровинский ничего из себя не представляет. «У меня вообще есть сведения, что Дубровинского нанял специально для этого судебного процесса один из каналов», — сказала сестра актера.

больше по теме Как устроен арестантский быт обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова В ближайшее время мы узнаем приговор Михаилу Ефремову (на момент подписания номера вердикт оглашен не был).

Напомним, что Михаил Ефремов сначала заявил, что он виновен в смерти человека. Актер публично покаялся. Однако во время судебного процесса он неожиданно изменил свою точку зрения.