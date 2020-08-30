«Когда пришел, то уже все свершилось»: Сюткин признался, что опоздал на роды молодой жены

Певец Валерий Сюткин в телефонном разговоре с корреспондентом программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что опоздал на роды своей жены Виолы, которая, как известно, младше его на 17 лет. В их семье в начале августа появился мальчик Лео.

«Я не успел на роды. Она очень быстро родила. Пока я оформлял. Пока все. Я был в здании роддома рядом. Когда я пришел, то увидел уже, что все свершилось. Поскольку он родился под созвездием льва… Знаете, всегда смотришь, что в этот день. И мы посмотрели на него. И он такой знаете – рычит. Он требует!» Валерий Сюткин

Как признался певец, он не меняет памперсы сыну. Но участвует в купании ребенка. «Разговариваю с ним. Отрываться от него не хочется», — заметил исполнитель.

Отметим, что всего у Сюткина теперь две дочери и два сына от разных жен. Он счастливый многодетный отец. С Виолой Сюткиной музыкант вместе с 1993 года. В этом браке у него в 1996 году родилась дочь, которую, кстати, также назвали Виолой.