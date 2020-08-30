«Она убирается. Все делает»: в доме Николая Баскова появилась женщина

Певец Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что в его доме появилась женщина. Это домработница, которая ухаживает за его шотландской кошкой Шанель. Животное он купил за сто тысяч рублей.

«Хотел маме подарить кошку, но когда увидел, то понял – никому не отдам. Когда подрастет, то куплю ошейник с бриллиантами и буду водить на все светские мероприятия. Пришлось привести в особняк домработницу. Она убирается. Все делает. Я переживаю за своего питомца. Спрашиваю, к примеру, у женщины, сколько раз кошка ходила в туалет». Николай Басков

Как заметил Басков, он мечтает о семье. Прошло уже 13 лет, как он развелся. «Хочу, как у всех – кошек, собак, супругу. Хочу позитивную жену. Когда женюсь, то родовое гнездо построю. После сорока лет совсем другие отношения между людьми, поэтому мечтаю о свадьбе», — заметил он.

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Напомним, что у Николая Баскова были после развода любовные отношения с балериной Анастасией Волочковой и моделью Оксаной Федоровой. Но до свадьбы дело так и не дошло.