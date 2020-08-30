Племянник Фирсова раскрыл неизвестные детали свадьбы и совместной жизни Легкоступовой с мужем

По словам мужчины, после торжества они от всех отдалились и никого не хотели видеть.

Племянник яхтсмена Юрия Фирсова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыл детали свадьбы исполнительницы хита «Ягода-малина» с мужем. Он был на этом празднике в Сочи.

Выяснилось, к примеру, что до свадьбы они переписывались на протяжении пяти лет, так что торжество нельзя назвать совсем уж спонтанным и неожиданным.

«Они буквально за несколько дней все организовали. Потом поехали в Феодосию и там повенчались. У Юрия было два брака до свадьбы с Валентиной. После расставаний с предыдущими женщинами он уходил ни с чем. Все оставлял женам. После этой свадьбы они почему-то от всех отдалились. К себе домой не пускали. Мой брат звонил, хотел с ними увидеться, но Валентина сказала не приезжать». Племянник Юрия Фирсова

Отметим, что на момент смерти Валентине Легкоступовой было всего 54 года. По одной из версий, она упала в ванной и сильно ударилась головой. По другой — ее бил муж, что и привело сначала к коме, а потом смерти.