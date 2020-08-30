Возлюбленная Брэда Питта оказалась замужней дамой

Отношения 56-летнего Брэда Питта и 27-летней немецкой модели Николь Потуральски стремительно развиваются. Об их романе стало известно буквально на днях, когда в СМИ просочились снимки с прошлогоднего концерта Канье Уэста в Лос-Анджелесе. Тогда Брэд и Николь мило беседовали на трибунах. Поклонники актера считают, уже в то время они были близки. Ранее журналисты выяснили, что пару познакомили общие друзья на одной из вечеринок.

Выходные влюбленные решили провести на юге Франции. У Питта там есть поместье Шато-Мироваль, которое он приобрел за 67 миллионов долларов еще в 2011 году. Именно там шесть лет назад прошла интимная свадьба актера и Анджелины Джоли. С ней Брэд расстался в 2016-м году, а вот Николь оказалась девушкой несвободной.

Как удалось выяснить Daily Mail, Потуральски все еще замужем за ресторатором Роландом Мэри. Он старше модели на 41 год. Владелец дорогого заведения Borchardt в Берлине, встретил будущую жену, когда ей было 19. Тогда она только перебралась в столицу Германии из провинции и начинала карьеру модели. Позже у них родился сын, которому сейчас семь лет.

По словам источника, бизнесмен относится ко всему происходящему по-философски. Но при этом отказывается давать какие-либо комментарии журналистам.

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К слову, Питта муж Потуральски знает очень давно. Еще в 2009 году актер был завсегдатаем его ресторана, когда принимал участие в съемках фильма «Бесславные ублюдки».