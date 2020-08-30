На 73-м году жизни после продолжительной болезни умер руководитель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров. Трагическую новость в своем Facebook опубликовал аниматор Константин Бронзит. Он отметил, что Прохоров стал его главным учителем и содействовал в формировании его как режиссера.

Зимой 2020 года появилась информация о том, что в течение следующих пяти лет будут созданы несколько сезонов популярного мультсериала «Смешарики».

Анатолий Прохоров родился в норвежском Осло. Образование получил в Москве. Позже стал кандидатом физико-математических наук. Являлся одним из организаторов студии «Пилот», которая затем переросла в телекомпанию «Пилот ТВ». Был награжден премиями «НИКА» и «ТЭФИ».