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Умер руководитель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Умер руководитель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров
Анатолий Прохоров. Фото: ГК "Рики"

На 73-м году жизни после продолжительной болезни умер руководитель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров. Трагическую новость в своем Facebook опубликовал аниматор Константин Бронзит. Он отметил, что Прохоров стал его главным учителем и содействовал в формировании его как режиссера.

Зимой 2020 года появилась информация о том, что в течение следующих пяти лет будут созданы несколько сезонов популярного мультсериала «Смешарики».

Анатолий Прохоров родился в норвежском Осло. Образование получил в Москве. Позже стал кандидатом физико-математических наук. Являлся одним из организаторов  студии «Пилот», которая затем переросла в телекомпанию «Пилот ТВ». Был награжден премиями «НИКА» и «ТЭФИ».

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Анатолий ПрохоровКонстантин Бронзитсмерть