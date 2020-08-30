Звезда «Дома-2» Анна Левченко в пышном платье из органзы вышла замуж за Валерия Блюменкранца

Валерий Блюменкранц в 2018 году развелся со своей первой женой Татой. Они прожили вместе всего полтора года. А потом на шоу «Дом-2» у обаятельного мужчины закрутился роман с красавицей Анной Левченко. Девушка была очень популярна. Ей дважды делали предложение руки и сердца на проекте, но в итоге до ЗАГСа ее довел только Валера. 30 августа влюбленные отправились в один из столичных ЗАГСов, где их ждали родные и близкие.

Жених предстал в костюме и белой рубашке с галстуком, а его избранница всех сразили своим образом. Аня облачилась в пышное из органзы с кружевом и шлейфом. Наряд молочного оттенка с глубоким декольте дополняла диадема и фата. Волосы она собрала в объемный пучок, а также сделала макияж с акцентом на глазах. К возлюбленному невеста спустила по лестнице под живую музыку. А в ЗАГСе их встретили теплыми аплодисментами.

После того, как пара обменялась клятвами и кольцами, они приняли поздравления и отправились праздновать радостное событие. теперь Анна носит фамилию Блюменкранц. Поклонники восхитились роскошным нарядом невесты. «У Ани красивое платье», «Очень красивые», «Прям королева», «Как с картинки. Будьте счастливы», «Нет слов, очень красиво», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно пара объявила о скором пополнении в семье. Участники проекта после трех месяцев попыток смогли зачать ребенка.