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Ирина Безрукова поделилась секретом, как правильно выбирать подарки

Актриса рассказала, как не расстраивать близких людей.

Ирина Безрукова поделилась секретом, как правильно выбирать подарки
Ирина Безрукова. Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official

Актриса Ирина Безрукова рассказала своим подписчикам в Instagram, как правильно выбирать подарки. Чтобы они были подходящими и не расстраивали — нужно знать всего один секрет. С человеком, которому предназначается презент нужно просто-напросто поговорить заранее.

«Чтобы избежать таких ситуаций, есть отличное правило – разговаривайте. Говорите о своих желаниях, мечтах, разных «хотелках» и о том, что вам совсем не нравится», — написала Безрукова.

Также она отметила, что цветы – это тоже не всегда самый лучший вариант. У некоторых бывает непереносимость ароматов.  Поэтому прежде чем вручить букет, тоже нужно узнать, какие цветы предпочитает человек.

Недавно Ирина Безрукова путешествовала по России. Актриса побывала в музее-заповеднике Федора Тютчева, где вспомнила, что когда-то играла одну из ролей в фильме по биографии известного поэта. Правда, тогда ей не удалось посетить это поместье, потому что картину снимали в другом городе.

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