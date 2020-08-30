Стильный мальчик: сын Эвелины Бледанс вошел в рейтинг самых модных детей лета-2020

В список также вошли дети Анны Нетребко, Филиппа Киркорова, Яны Рудковской и другие.

Эвелина Бледанс похвасталась тем, что ее 8-летний сын вошел в число самых модных детей этого лета. В своем Instagram она опубликовала фотографии Семена и рассказала о новом достижении. Рейтинг провел портал «Летидор».

Подписчики актрисы порадовались за Семена и отметили, что «мама у мальчика тоже очень стильная».

В семерку самых модных сыновей российских звезд вошли дети Анны Нетребко, Филиппа Киркорова, Яны Рудковской, Ольги Кабо, Сергея Лазарева, Эмира Агаларова. Кстати, сын Эмина Али недавно выпустил свой первый трек и сразу же клип на него. Мальчик давно увлекается музыкой и уже в 11 лет решил стать профессиональным артистом.