«Давно должен был уехать в Лондон»: принц Гарри не может вернуться в Великобританию

Недавно стало известно, что принц Гарри планирует вернуться в Великобританию. Наведаться в Лондон нужно для того, чтобы уладить визовый вопрос. Вот только когда он планировал это сделать, не сообщалось. А накануне Гарри и Меган вышли в прямой эфир из своего нового дома в Санта-Барбаре. Видеосвязь проводили совместно со спортсменами сборной Великобритании по регби.

Как известно, Гарри – большой поклонник этого вида спорта и сам участвует в любительских матчах. Именно во время включения, принц признался, что его планам помешала мировая пандемия.

Как сообщает Daily Mail, герцог Сассекский уже давно должен был уехать в Лондон, но не сделал этого из-за коронавируса. Он пообещал спортсменам, что обязательно приедет на турнир в следующем году. Кстати, как заявляет один из авторов биографической книги герцогов «В поисках свободы» Омид Скоби, именно в следующем году Меган и Гарри надолго задержатся в Лондоне. В планах у них также будет посещение церемонии открытия памятника принцессе Диане.

На днях стало известно, что день памяти Дианы принцы Гарри и Уильям проведут не вместе. Она погибла 31 августа, когда ее сыновья были ее совсем маленькими. С тех пор они всегда совместно проводили этот трагический день. Но 2020 год – стал исключением. К тому же, Гарри и Уильям до сих пор не помирились. Старший брат все еще зол на герцога Сассекского за его решение отказаться от королевских обязанностей.