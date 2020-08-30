«Для изливающих желчь»: Волочкова показала балетное движение для обидчиков

Анастасия Волочкова продолжает свой предсвадебный отдых в Турции. 44-летняя балерина во второй раз собралась замуж. На этот раз артистка решила ответить всем своим завистникам, которые не верят ее счастью. В Instagram она предложила подписчикам любоваться ее телом, а писать гадости. Все это сопроводила коротким видео, где выполнила одно из балетных движений со взмахом ноги — батман.

«Ущербность изливающих желчь недолюбленных и несчастных людей вызывает жалость. Особенно, если вы заглянете в аватарки аккаунтов этих уе**ных личностей… Или их закрытые аккаунты. Лучше смотрите на красоту моего тела и на мое творчество», — написала Волочкова.

Свадьба Анастасии запланировано на 20 октября 2020 года. Правда, кто поведет ее к алтарю – неизвестно. Балерина тщательно скрывает личность будущего мужа, но дает понять, что на турецком побережье именно он дарит ей цветы в море и фотографирует полуобнаженную в ванной комнате.