Игрока «Что? Где? Когда?» отстранили от роли ведущего фестиваля из-за скандала с домогательствами

Член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, обвиненный в домогательствах к несовершеннолетним девушкам, снова оказался в центре скандала. На днях эрудит был назначен ведущим фестиваля интеллектуальных игр, который собирается провести организация «Союз работающей молодежи Санкт-Петербурга». Однако, когда об этом решении было сообщено в соцсетях, пользователи возмутились и завалили организаторов мероприятия оскорбительными комментариями.

«Мы не ожидали такого ажиотажа. Мы выбирали ведущего, исходя из своих возможностей. Скипский участвовал в играх команд предприятий города, он нам знаком», — прокомментировал «Фонтанке.ру» глава «Союза» Сергей Масликов.

Хотя возмущенные комментарии, по словам организатора, оставляли «боты», фестиваль в итоге отказался от услуг Скипского.

Напомним, кроме своей деятельности в клубе «Что? Где? Когда?» знаток был еще преподавателем географии, а также занимался подготовкой школьников к интеллектуальным играм. Летом 2020 года сразу несколько девушек в Twitter стали рассказывать истории о приставаниях эрудита к несовершеннолетним. Скипский отказался комментировать прессе эти обвинения, но многие его коллеги по клубу потребовали провести расследование разразившегося скандала. Позже мужчина сам приостановил свою деятельность в комиссии Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» по работе с детьми и молодежью.