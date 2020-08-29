Экс-солистка Reflex Женя Малахова второй раз вышла замуж

В день бракосочетания актриса пришла в белом платье в ресторан фастфуда.

31-летняя певица и актриса Женя Малахова во второй раз вышла замуж. 28 августа бывшая солистка группы Reflex выложила в Instagram фотографии со своего девичника, а на следующий день ее заметили в одном из ресторанов быстрого питания Москвы.

Как сообщает StarHit, девушка пришла в заведение в белом платье с фатой, ее сопровождал жених в сером костюме. Личность молодого человека, правда, осталась неизвестной. Вероятно, артистка решила быть оригинальной и вместо шикарного ресторана решила отметить рождение в новой семьи бургером и картошкой фри.

Напомним, что ранее Малахова была замужем за режиссером Ренатом Давлетьяровым, который снял ее в нескольких своих фильмах. Брак артистов продлился пять лет, и вот, спустя год после развода, певица нашла себе кавалера помоложе. Поклонники звезды поздравляют ее в соцсетях с новым счастьем.